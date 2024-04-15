البورصة تصعد 3.9% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.9% إلى مستوى

29616 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.36%، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.93%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 354 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب 194.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 159.7 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي ارتفع بنسبة 0.6% عند 28333 نقطة، مع نهاية تعاملات الاثنين الماضي، قبل إجازة عيد الفطر.