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رابع أيام العيد ... زيادة كبيرة في سعر الحديد وتراجع الأسمنت (موقع رسمي)

12:05 م السبت 13 أبريل 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتب- أحمد والي

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 45353.66 جنيه، بزيادة 1075.25جنيه.

سعر طن حديد عز: 46716.28 جنيه، بزيادة 136.28 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2272.73 جنيها، بتراجع 80 جنيها.

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