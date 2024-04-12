بعد ارتفاعه.. سعر الذهب بنهاية التعاملات في ثالث أيام العيد

كتب- منال المصري:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بنحو 45 جنيها بنهاية التعاملات اليوم الجمعة خلال ثالث يوم العيد مقارنة بنهاية التعاملات أمس، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 عند 2153 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2769 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3230 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3691 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 25.840 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا عند نحو 2395 دولار للأونصة، (الأوقية تعادل نحو جرام عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب