زاد 40 جنيها.. سعر الذهب يرتفع بمنتصف التعاملات الجمعة

كتب- منال المصري:

زاد سعر الذهب في مصر بنحو 40 جنيها مع منتصف التعاملات اليوم الجمعة مقارنة ببداية التعاملات الصباحية، في ثالث أيام عيد الفطر.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 14 ارتفع عند 2153 جنيها للجرام.

صعد سجل سعر الذهب عيار 18 إلى 2769 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3230 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو3691 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

قفز سعر الجنيه الذهب إلى 25.840 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب عالميا عند نحو 2395 دولار للأونصة، (الأوقية تعادل نحو جرام عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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