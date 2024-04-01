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BBC

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن بالأسواق الاثنين (موقع رسمي)

01:59 م الإثنين 01 أبريل 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين بشكل طفيف، مقارنة بمستوياتها أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 115.03 جنيه، بزيادة 14 قرشا، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 103.77 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 126.84 جنيها بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

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