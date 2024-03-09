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BBC

تباين أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

01:12 م السبت 09 مارس 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 50506.67 جنيه، بزيادة 1806.67 جنيه.

سعر طن حديد عز: 49753.45 جنيه، بتراجع 496.55 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2153.3 جنيها، بتراجع 31.7 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت بوابة الأسعار المحلية سعر طن الحديد الاستثماري سعر طن حديد عز سعر طن الأسمنت الرمادي مجلس الوزراء

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