مستقبل الذهب.. هل يعوض الارتفاع العالمي خسائر الدولار في مصر؟

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب في مصر اليوم الخميس بنحو 150 جنيها، مقارنة بمستواه أمس، وذلك رغم ارتفاع سعر الدولار في البنوك، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وتخطى سعر الدولار في البنوك أمس الأربعاء 50 جنيها، وذلك بعد رفع البنك المركزي المصري الفائدة في اجتماع استثنائي بنحو 6%، قبل أن يتراجع تحت مستوى الـ 50 جنيها في عدد من البنوك اليوم الخميس.

وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3150 جنيها مقابل 3 آلاف جنيه بنهاية تعاملات أمس، بحسب نجيب.

وأوضح نجيب أن سعر الذهب بمصر جاء نتيجة ارتفاع سعره بالبورصات العالمية، ليتخطى ألفي جنيه للأوقية.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 3157 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 0.43% في منتصف تعاملات اليوم الخميس، مسجلاً أعلى مستوى له تاريخياً، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ووفقا لرويترز، حصل الذهب على دعم إضافي مع انخفاض الدولار بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى خفض محتمل في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

ويعاني الذهب عندما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة عوائد الأصول المنافسة مثل السندات ويعزز الدولار، مما يجعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، لكن في حال نقص الفائدة على الدولار يتجه المستثمرون للذهب كملاذ آمن ما يجعل سعره في ارتفاع.