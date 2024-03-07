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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور الخميس

11:50 ص الخميس 07 مارس 2024

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتب- أحمد والي:

ينشر مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 5.5 و10.5 جنيه.

البصل بين 9 جنيهات و25 جنيها.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 20 و24 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 و13 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الملوخية بين 4 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات.

البسلة بين 8 و 26 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

اليوسفي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 14 و17 جنيها.

الجوافة بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الفراولة 15 و21 جنيها.

الرمان بين 11 جنيه و23 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور الطماطم البطاطس

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