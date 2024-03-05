سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يرتفع في بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ببداية التعاملات، وارتفع الجرام 20 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1860 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2391 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2790 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3189 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 22320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2019 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 0.19% في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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