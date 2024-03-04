بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء؟

كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 160 جنيها مع بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات بقيمة 140 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1846 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2374 جنيها للجرام.

استقر سعر الذهب عيار 21 عند 2770 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3166 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 22160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2097 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بارتفاع 0.69% بحلول تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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