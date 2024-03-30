نهاية ملك التشفير.. كيف ساعدت صديقة بانكمان السابقة في سجن مؤسس FTX ؟

كتب- علاء حجاج:

لعبت صديقة سام بانكمان مؤسس منصة FTX لتداول العملات المشفرة دوراً كبيراً في حصوله على حكم بالسجن 25 عام الخميس الماضي، صديقة بانكمان تم تجنيدها بسهولة لإدانته في صفقة حولتها لشاهد وأكدت إدانته، بحسب موقع "سي إن بي سي".

عند الحكم على مؤسس FTX، سام بانكمان فرايد، بالسجن لمدة 25 عامًا يوم الخميس، استشهد القاضي لويس كابلان بشهادة كارولين إليسون، وهي صديقة سابقة لسام بانكمان.

وقال كابلان في جلسة النطق بالحكم في محكمة مانهاتن: "أواصل العودة إلى شهادة السيدة إليسون التي علمت أنها كانت خاطئة". "كان يعلم أن الأمر إجرامي."

كانت إليسون الشاهد الرئيسي لوزارة العدل في محاكمتها لبانكمان، وافقت على صفقة الإقرار بالذنب في ديسمبر 2022، بعد شهر من إفلاس منصة FTX.

وكجزء من شهادتها في المحاكمة الجنائية في أواخر العام الماضي، زودت إليسون الحكومة وهيئة المحلفين برسائل نصية ووثائق وتسجيلات سرية ساعدت في نهاية المطاف في إدانة بانكمان فريد بجميع التهم السبع الموجهة إليه.

وقال المدعي العام في مانهاتن، داميان ويليامز، في بيان بعد صدور الحكم يوم الخميس، إن "أكاذيب بانكمان فريد المتعمدة والمستمرة أظهرت تجاهلًا وقحًا لتوقعات عملائه وعدم احترامه لسيادة القانون، كل ذلك حتى يتمكن من استخدام حسابات عملائه سرًا ويستخدم المال لتوسيع سلطته ونفوذه".

اعترفت إليسون، الذي أدارت صندوق التحوط الشقيق ألاميدا، التابع لشركة FTX، بأنه مذنب في تهمتين بالاحتيال عبر الإنترنت، وتهمتين بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال.

على الرغم من أن إليسون تواجه اتهامات مماثلة لتلك التي واجهها بانكمان فرايد، إلا أنه من المتوقع أن تحصل على حكم أكثر تساهلاً بكثير بسبب دورها كشاهدة متعاونة.

إليسون والتي كانت صديقة "بانكمان" التحقت بشركة FTX في عام 2017.

كانت تعمل تاجرة في شارع جين، حيث بدأ بانكمان فرايد عمله في مجال التمويل، وبحسب ما ورد أقنع بانكمان فرايد خريجة جامعة ستانفورد بالتخلي عن عملها في وول ستريت والانضمام إلى ألاميدا، عندما كان صندوق التحوط لا يزال في مكتبه الأصلي في منطقة الخليج.

قضت إليسون سنوات كصديقة بانكمان فرايد، وفي بعض الأحيان، زميلته في الغرفة. لقد تبعت بانكمان فرايد من كاليفورنيا إلى هونج كونج وفي النهاية إلى جزر البهاما، حيث قام بانكمان فرايد بتغيير المقر الرئيسي لشركات العملات المشفرة الخاصة به بشكل متكرر.

تظهر ملفات المحكمة أن المبالغ المالية التي كانت تحصل عليها إليسون كانت ضئيلة مقارنة بكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في FTX.

حيث حصل مؤسسي FTX وغيرهم من كبار الموظفين على نحو 3.2 مليار دولار، حيث تلقى رئيس الهندسة في FTX، نيشاد سينغ، 587 مليون دولار، وحصل المؤسس المشارك غاري وانغ على 246 مليون دولار، وذهب 2.2 مليار دولار إلى بانكمان ينما تلقت صديقته إليسون 6 ملايين دولار فقط.

قال المدعي العام الأمريكي ثين رين خلال المحاكمة إن بانكمان فرايد "كان يستخدمها كواجهة" بينما "في الواقع، كان لا يزال هو صاحب القرار في ألاميدا".

على مدار شهادتها التي استمرت لعدة أيام، ساعدت إليسون المدعين العامين في بناء رواية مفادها أنها كانت تتصرف بناءً على توجيهات بانكمان فرايد لمساعدته في سرقة أموال العملاء من FTX واستخدامها للمساعدة في دعم ألاميدا، التي كانت تعاني .

وقالت إليسون إن بانكمان فرايد كان لا يزال الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا عندما بدأ تحويل الأموال، وقالت إنها كانت لديها انطباع بأنها أموال عملاء FTX لأن المبالغ تجاوزت أرباح البورصة وحجم رأس المال الذي جمعته.

أخبرت إليسون هيئة المحلفين أن انفصالها عن بانكمان فرايد في ربيع عام 2022 أثر على الاتصالات بينهما. كانوا يتحدثون في الغالب عبر تطبيق Signal على الرغم من العيش في نفس الشقة، وكانوا يتجنبون بعضهم البعض إلى حد كبير خارج العمل.