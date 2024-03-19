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BBC

من مستقرة إلى إيجابية.. "ستاندرد آند بورز" ترفع نظرتها المستقبلية لمصر

12:22 ص الثلاثاء 19 مارس 2024

ستاندرد آند بورز

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
عدلت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وثبتت تصنيفها لديون مصر عند "B-/B".

تأتي هذه التغيرات في نظرة الوكالة العالمية إلى الاقتصاد المصري، بعدما حصلت مصر على استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، مما أدى إلى زيادة التعهدات والتمويلات الدولية، والتي قاربت على الـ 50 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات الإيجابية تعكس إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر، والتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية.

وأضافت أنه يعكس وجهة نظرنا بأن تحديد سعر الصرف من قبل قوى السوق سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.

ستاندرد آند بورز اقتصاد مصر التصنيف الائتماني

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من مستقرة إلى إيجابية.. "ستاندرد آند بورز" تعدل نظرتها المستقبلية لمصر
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