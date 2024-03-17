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خريطة الأسعار: ارتفاع اللحوم والدقيق والحديد وتراجع السكر

02:52 م الأحد 17 مارس 2024

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار اللحوم، والحديد، والدقيق المعبأ، والجبن الرومي بينما تراجعت أسعار السكر، والمسلة الصناعي، والجبن الأبيض خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعوض الذهب خسارته الصباحية وارتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

تراجع السكر وارتفاع اللحوم في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الأحد مع منتصف التعاملات

تراجع الطماطم والخيار بسوق العبور اليوم الأحد

ارتفاع السمك البوري والمكرونة بسوق العبور اليوم الأحد

قفزة في أسعار الحديد بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار اللحوم الحديد الدقيق السكر اللحوم

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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

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