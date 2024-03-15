أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة، عند مستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و6 جنيه.

البطاطس بين 4 و9 جنيهات.

البصل بين 9 جنيهات و20 جنيها.

الكوسة بين 6 جنيهات و13 جنيها.

الفاصوليا بين 17 و21 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 14 جنيهات و20 جنيها.

الملوخية بين 15 جنيها و20 جنيها.

الخيار الصوب بين 14 و17 جنيها.

الخيار البلدي بين 14 و17 جنيها.

البسلة بين 19 و21 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 جنيهات و12 جنيها.

اليوسفي بين 7 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 14 و20 جنيها.

الجوافة بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الفراولة 11 و15 جنيها,

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.