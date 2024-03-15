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تراجع كبير في سعر الذهب اليوم الجمعة ببداية التعاملات

11:02 ص الجمعة 15 مارس 2024

أسعار الذهب اليوم - أرشيفية

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القاهرة - مصراوي:

هبط سعر الذهب اليوم الجمعة ببداية التعاملات بنحو 60 جنيها مقارنة بأسعار أمس، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1940 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 18 نحو 2494 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2910 جنيهات للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3326 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 23280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 2160 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب

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