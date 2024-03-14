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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات الخميس

03:53 م الخميس 14 مارس 2024

البورصة المصرية

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كتب- أحمد والي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.98% عند 31316 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.84%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.59%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 108.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 54 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 54 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 5.04% إلى مستوى 31014 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

البورصة مؤشرات البورصة مؤشر EGX70

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