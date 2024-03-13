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أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

11:50 ص الأربعاء 13 مارس 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 49823 جنيها.

سعر طن حديد عز: 51201 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2334 جنيها.

أسعار الحديد حديد عز الحديد الاستثماري

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