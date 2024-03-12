رحلات عمرة وموبايلات..اندرايف تطلق مسابقة رمضان للسائقين

كتب- علاء حجاج:

أطلقت شركة اندرايف للنقل الذكي، مسابقة خاصة للسائقين في القاهرة والتي انطلقت في الـ 10 من شهر مارس الجاري وتستمر لـ 9 من شهر أبريل المقبل، بحسب ما أعلنته الشركة اليوم في بيان صحفي.

وقالت الشركة في البيان، إن المسابقة تتيح فرصة للمشاركين لـ فوز بـ عمرة مجانية شاملة التكاليف إضافة إلى فئات اخرى من الجوائز وهي "موبايلات ذكية"، قسائم شراء نقدية، بنزين واغراض بقالة.

تنظم اندرايف هذه النوعية من المسابقات لسائقي مجال النقل الذكي من أجل دعم مجتمع السائقين في مصر وايضا ًدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل المغرب والجزائر كما تهدف الشركة لتحفيز السائقين وتمكينهم من جني مكاسب مالية والفوز بـ جوائز نقدية واختيار المناسبة الرمضانية للمسابقة من أجل تشجيع السائقين للحصول على رحلات العمرة، بحسب البيان.

تقدم اندرايف في الفئة الاولى من الجوائز رحلات عمرة مدفوعة التكاليف بالكامل كـ جائزة كبرى لأول خمس سائقين يحققون أعلى عدد من الرحلات خلال الفترة الزمنية المحددة للمسابقة، شاملة تكاليف الطيران والإقامة والتنقل.

أما بالنسبة للفئة الثانية من المسابقة هي فوز أول 25 سائق بـ هواتف ذكية في حال تحقيقهم 350 رحلة.

أما الفئة الثالثة هي فوز أول 100 سائق يحقق 300 رحلة خلال الفترة الزمنية المحددة بقسائم شراء لـ البنزين واغراض البقالة بقيمة 1000 جنيه.

والفئة الرابعة من المسابقة هي فوز أول 1737 سائق سيحقق 250 رحلة بـ قسائم شراء نقدية قيمتها 600 جنيه.

قال معتز توبة، مدير تطوير الأعمال في شركة اندرايف مصر، إن مسابقة العمرة تأتي بهدف تشجيع السائقين بفرصة الفوز بجوائز قيمة، بالإضافة إلى تحقيق الدخل الذي يحصلون عليه من استخدام التطبيق بشكل يومي.