خريطة الأسعار: أسعار السلع الأساسية والذهب يصعد اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ينشر مصراوي أسعار السلع الأساسية، ومواد البناء، والذهب اليوم الثلاثاء في مصر، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب يقلص خسائره ويرتفع 10 جنيهات بمنتصف التعاملات

تعرف على أسعار الأرز والسكر والزيت واللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم والخيار بسوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

هبوط البوري والبلطي بسوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)