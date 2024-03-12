ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما تراجع سعر طن الأسمنت بشكل طفيف، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 49823 جنيها، بزيادة 423 جنيها.

سعر طن حديد عز: 51201 جنيه، بزيادة 111 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2334 جنيها، بتراجع 84 جنيها.