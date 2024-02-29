بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه.. التأمينات تبدأ صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة

كتبت- دينا خالد:

أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على جاهزية الهيئة لصرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية بنسبة 15% بحد أقصي 1890 جنيه يستفيد منها ما يُقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق.

وأشار عوض إلى أن الزيادة تأتي تطبيقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ،و التي جاءت ترجمة عملية لشعور السيد الرئيس بالمواطن المصري بصفة عامة وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصة وتابع أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية كانت الهيئة في حالة انعقاد دائم حتي الانتهاء من وضع مشروع القانون لعرضه علي مجلس الوزراء و من ثم مجلس النواب لإقراره تمهيداً للتنفيذ.

وأشار عوض إلى أن تكلفة صرف الزيادة بلغت 66 مليار جنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنوياً، وأن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي تبدأ من مارس بدلا من يوليو قد بلغت ما يُقارب من 22 مليار جنيه، وأضاف أن حالات المعاش التي تستحق خلال الفترة من 1/3/2024 وحتى 30/6/2024 سوف تستفيد من تلك الزيادة اعتباراًمن تاريخ استحقاق المعاش.

يُذكر أن القيادة السياسية قد عملت على تبكير صرف المعاشات منذ عام 2022 حيث جاءت قرارات القيادة السياسية بتبكير الصرف لتصبح من إبريل بدلاً من يوليو وذلك بنسبة 13% بتكلفة 38 مليار جنيه مع إقرار منحة استثنائية في نوفمبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه، وجاء قرار التبكير الثاني عام 2023 بنسبة 15% ، بتكلفة 55 مليار جنيه ، كما تم إقرار منحة استثنائية في أكتوبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه.