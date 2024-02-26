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سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء

05:46 م الإثنين 26 فبراير 2024

أسعار الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2033 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2614 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3050 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3486 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2027 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين، بانخفاض 8.55 دولار بنسبة 0.42% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا

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