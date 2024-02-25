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خريطة الأسعار: تراجع اللحوم والسكر والحديد وارتفاع الأسمنت والذهب

02:46 م الأحد 25 فبراير 2024

خريطة الأسعار

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القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار اللحوم، والسكر، والجبن، والحديد، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وارتفع سعر الذهب بعد خسائر حادة خلال اليومين الماضيين.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات

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11 جنيها للبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

تراجع أسعار اللحوم والسكر والجبن في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

هبوط كبير في أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

5 جنيهات تراجعا بمتوسط أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار اللحوم السكر الحديد الذهب

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