تراجع الطماطم وارتفاع البطاطس في سوق العبور اليوم الجمعة

القاهرة - مصراوي:

تراجعت أسعار الطماطم والكوسة والملوخية والخيار، في سوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة، بينما ارتفع سعر البطاطس والبسلة مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و 6.5 جنيه، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.

البطاطس بين 6.5 و 12، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 10 جنيهات و24 جنيها.

الكوسة بين 6 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 18 و 24 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة 2 جنيه.

الملوخية بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

البسلة بين 19 و25 جنيها، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 و 11 جنيه.

اليوسفي بين 6 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 15 و19 جنيها، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 12 جنيهات و23 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و1 جنيها.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.