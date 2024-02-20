تحركات متباينة لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة الثلاثاء

القاهرة- مصراوي:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.41% إلى مستوى 29331 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة تداول الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.22%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.74%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم صافي بيع بقيمة 186 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 130.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 55.5 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.12% إلى مستوى 29452 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس.