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BBC

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:45 ص الثلاثاء 20 فبراير 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بشكل طفيف، مقارنة بمستواه أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 111.08 جنيه، بتراجع 51 قرشا، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 100.98 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 122.58 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن البيضاء أسعار الدواجن البلدي

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