سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط 65 جنيها مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 65 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2390 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3073 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3585 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4097 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 28680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2019 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 2.23 دولار بنسبة 0.11% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب