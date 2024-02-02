أسعار الخضروات والفاكهة بنهاية الأسبوع في سوق العبور

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 جنيه و7 جنيهات.

البطاطس بين 8 جنيهات و12 جنيها.

البصل بين 9 جنيهات و21 جنيها.

الكوسة بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفاصوليا بين 14 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الملوخية بين 13 و15 جنيها.

الخيار الصوب بين 8 و10 جنيهات.

الخيار البلدي بين 8 و10 جنيهات.

البسلة بين 15 و21 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6.5 و10.5 جنيه.

اليوسفي بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 14 و20 جنيها.

الجوافة بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الرمان بين 11 و23 جنيها.

الكانتلوب بين 7 و10 جنيهات.