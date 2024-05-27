ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر السمك البلطي والكابوريا في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس، بينما تراجع سعر سمك السبيط الكاليماري والجمبري، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 63 و67 جنيها، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و 140 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و 400 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و 215 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: تراوح بين 100 جنيه و280 جنيها، بتراجع 20 جنيه.

سعر كيلو السمك البوري: بين 85 و95 جنيها.