قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بنهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

واصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ارتفاعه بنهاية التعاملات، وزاد الجرام بنحو 30 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف تعاملات اليوم، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

وكان سعر الذهب قفز بنحو 10 جنيهات بمنتصف تعاملات اليوم، ليصل إجمالي ارتفاعه نحو 40 جنيها على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2107 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 2709 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3160 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 3611 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وزاد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2351 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 0.01%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب