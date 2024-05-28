السويدي للأسمنت ترفع حصتها في القلعة إلى 5.51%

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية عن قيام شركة السويدي للأسمنت بزيادة حصتها إلى 5.51% مقابل 3.85%، بعدد أسهم تصل لـ 30.30 مليون سهم.

أوضح بيان شركة القلعة المرسل للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أن حجم الصفقة يقدر بـ 73.96 مليون جنيه، بمتوسط سعر السهم الواحد 2.4 جنيه.

وذكر البيان، أن العملية تمت في التنفيذ أمس الاثنين بتاريخ 27 مايو 2024.

وأوضح البيان أن شركتي الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية وهيرمس للوساطة في الأوراق المالية يعد المسؤولان عن تنفيذ العملية.

وتأسست شركة القلعة للاستثمارات المالية عام 2004،

وتبلغ قيمة استثمارات الشركة 9.5 مليار دولار من خلال 10 شركات تابعة في أنحاء 15 دولة، وتعمل في 5 قطاعات استراتيجية هي قطاعات الطاقة، والنقل والدعم اللوجيستي، والزراعة والصناعات الغذائية، والتعدين، والأسمنت والإنشاء.