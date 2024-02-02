بعد تراجع كبير.. سعر الذهب اليوم الجمعة مع بداية التعاملات

القاهرة - مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، مع بداية التعاملات، بعد أن تراجع بشكل كبير تزامنا إعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 مساء يوم الخميس، لكنه لم يكن السبب في انخفاض سعر الذهب، والذي يعود إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية خلال التعاملات عن مستوياته القياسية التي سجلها في الأيام الأخيرة.

وبعد قرار المركزي ارتفعت سعر الفائدة إلى مستوى 21.25% على الإيداع و22.25% على الإقراض.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2576 جنيها للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 18 إلى 3300 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3850 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 4400 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب إلى 30800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع إلى نحو 2056 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء الخميس، بزيادة 16.5 دولار بنسبة 0.81%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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