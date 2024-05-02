سعر الذهب اليوم الخميس يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات

كتب- أحمد والي:

صعد سعر الذهب اليوم الخميس في مصر 5 جنيهات مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب تراجع 5 جنيهات مع بداية التعاملات مع بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2053 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 2640 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3080 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 3520 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24640 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2301 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات منتصف تعاملات الخميس، مسجلاً انخفاض بنسبة 0.80%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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