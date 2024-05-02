تراجع طفيف لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2050 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2636 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3075 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 24600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2310 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، بتراجع بنسبة 0.73%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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