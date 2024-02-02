صندوق النقد: سنعمل الأيام المقبلة لتحديد حجم الدعم الإضافي لمصر

كتبت - شيماء حفظي:

قال صندوق النقد الدولي، إنه سيعمل مع الحكومة المصرية لاستكمال المناقشات عبر الإنترنت، لتحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد العجز المتزايد في مصر.

ووفق بيان لبعثة الصندوق التي أنهت زيارتها لمصر الخميس، فإن البعثة والسلطات ستواصل المناقشات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة كذلك "لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP).

وقال البيان، إن فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية اتفقا على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج.

وأضاف أن "السلطات عن التزامها القوي بالعمل الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".

كانت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قالت في مؤتمر صحفي الخميس، إن الصندوق "قريب جدا" من إبرام صفقة قرض مع مصر يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها حاسمة لتخفيف أزمة العملة الأجنبية التي تخنق اقتصاد الدولة المثقلة بالديون.

"قد نحتاج إلى المزيد من الوقت.. لكننا في هذه المرحلة الأخيرة حيث نعمل على تفاصيل التنفيذ وكلا الجانبين، المصريون ونحن، نريد تحقيق ذلك بشكل صحيح"، بحسب ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز عن جورجييفا.