الإحصاء: ارتفاع عجز في الميزان التجاري خلال فبراير 2024

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان يوم الخميس، عن ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال شهر فبراير الماضي بـ 0.7%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وحسب البيان، ارتفعت قيمة عجز الميزان التجاري لشهر فبراير 2024 إلى 2.73 مليار دولار مقابل 2.71 مليار دولار في ذات الشهر من العام الماضي.

وأوضح البيان، زيادة عجز الميزان التجاري رغم انخفاض قيمة الواردات بنسبة 2.4%، حيث بلغت 6.08 مليار دولار خـلال فبراير 2024 مقابـل 6.23 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 17.0%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 14.6%، فول صويا بنسبة 18.7%، خامات حديد ومركزاتها بنسبة 3.1 %).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: ( منتجات البترول بنسبة 21.2%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 45.6 %، قمح بنسبـة 56.8%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 9.0 %)، وفق البيان.

وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 4.7%، حيـث بلغـت 3.36 مليار دولار خـلال شهـر فبراير 2024 مقابـل 3.52 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (أسمدة بنسبة 46%، بترول خام بنسبة 2.1 %، الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 83.2%، بلاط وأدوات صحية خزفية بنسبة 18.7% )، حسب البيان.

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر فبراير 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (فواكه طازجة بنسبة 19.2%، وملابس جاهزة بنسبة 17.4%، ومنتجات البترول بنسبة 25.6 %، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 41.5%)، وفق بيان الإحصاء.