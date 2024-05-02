خريطة الأسعار: تراجع الدواجن والبيض واللحوم وارتفاع الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار اللحوم والدواجن والبيض في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار السكر والأرز، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما صعد سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس (موقع رسمي)

تراجع جديد لأسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الخميس يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات

تراجع السمك المكرونة بسوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع السكر والأرز وتراجع الزيت واللحوم في الأسواق اليوم الخميس

تراجع أسعار الطماطم والبصل بسوق العبور اليوم الخميس

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)