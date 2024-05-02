تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 2 مايو

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3462 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3514 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3075 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2636 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 24600 جنيه، بناءً على المستويات المذكورة.