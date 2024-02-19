تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 19 فبراير

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4091 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4149 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3631 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3112 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29044 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.