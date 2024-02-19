ارتفاع أسعار اللحوم والسكر والجبن والدقيق والمسلى في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفول المعبأ، وزيت عباد الشمس في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الدقيق، والسكر، والعدس، واللحوم، والدواجن، واللحوم، والفول السائب، والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، والمسلى الصناعي.

جاء ذلك وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.88 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو الفول المعبأ: 57.53 جنيه، بتراجع 1.29 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 30.45 جنيه، بزيادة 1.06 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 96.94 جنيه، بتراجع 7.48 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 43.94 جنيه، بزيادة 1.36 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.69 جنيه، بزيادة 38 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 76.75 جنيه، بزيادة 2.21 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.07 جنيه، بزيادة 21 قرشا.

لتر زيت الذرة: 128.88 جنيه، بتراجع 34 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 392.33 جنيها، بزيادة 16.26 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 111.59 جنيه، بزيادة 1.43 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 32.44 جنيه، بزيادة 13 قرشا.

كيلو الفول السائب: 55.7 جنيه، بزيادة 2.48 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 139.27 جنيه، بزيادة 1.14 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 252.69 جنيه، بزيادة 7.81 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.5 جنيه، بزيادة 1.37 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 131.37 جنيه، بزيادة 22.04 جنيه.