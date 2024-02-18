تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 18 فبراير

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4059 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4116 جنيها.

وبناء على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3602 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 3087 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28812 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.