شعبة الدواجن: تراجع أسعار كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن البيضاء تراجعت جنيهين في الكيلو اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس بالأسواق.

ويتراوح متوسط سعر كيلو الدواجن في المزرعة بين 92 و93 جنيهًا اليوم مقابل سعر يتراوح بين 94 و95 جنيهًا أمس، لتباع في الأسواق للمستهلك بين 100 جنيه و102 جنيه، بحسب رئيس الشعبة.

وذكر السيد أن تراجع الأسعار يرجع لآليات العرض والطلب في السوق.

وأضاف أن متوسط سعر كرتونة البيض بالمزرعة يتراوح بين 143 و145 جنيهًا اليوم، لتباع للمستهلك بين 155 و160 جنيهًا، وهي نفس أسعار أمس.

وبلغ متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة اليوم الأحد بين 110 جنيهات و120 جنيهًا، على أن تباع في الأسواق بنحو 130 جنيهًا، وفقا لقول رئيس الشعبة.

ويصل سعر الكتكوت في المزرعة إلى نحو 33 جنيهًا، حسبما ذكر السيد.

كما هبط متوسط سعر طن العلف "خليط بين الذرة الصفراء والفول الصويا وبروتينات أخرى" إلى بين 28800 جنيه و30 ألف جنيه اليوم الأحد، بتراجع 1500 جنيه، مقارنة بمستواه أمس.

وتراجع متوسط سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأحد إلى بين 16500 جنيه و19 ألف جنيه، ومتوسط سعر طن الفول الصويا إلى بين 39 و42 ألف جنيه، بانخفاض 1500 جنيه عن أمس.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.