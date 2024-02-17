سعر الذهب اليوم السبت في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

القاهرة- مصراوي:

تراجع سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 35 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2410 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3099 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3615 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4131 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى نحو 28920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة رسمية في الأسواق العالمية ومن بينها تداولات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2014 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بزيادة 9.19 دولار بنسبة 0.46% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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