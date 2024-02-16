85 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الجمعة

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 79 و85 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 90 جنيها و120 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 19 و430 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و230 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 90 و150 جنيها.