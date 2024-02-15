سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يهبط في بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2417 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3107 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3625 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4142 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 29 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1994 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 1.7 دولار بنسبة 0.09% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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