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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 14 فبراير

03:31 م الأربعاء 14 فبراير 2024

الذهب

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4123 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4232 جنيها.

وبناء على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3703 جنيهات، والجرام عيار 18 إلى نحو 3174 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29624 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

الذهب البورصة المصرية عيار 24 عيار 21 عيار 18

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