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BBC

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

11:04 ص الأربعاء 14 فبراير 2024

أسعار الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويعاني سوق مواد البناء من ركود بحركتي البيع والشراء، مما يدفع المصنعون إلى تثبيت الأسعار بسوق التجزئة أو تحريكها في أضيق نطاق.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 53952 جنيها، بتراجع 240 جنيها.

سعر طن حديد عز: 55512 جنيها، بزيادة 207 جنيهات.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2468 جنيها، بزيادة 41 جنيها.

الحديد أسعار الحديد الأسمنت

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