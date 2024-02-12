اقتصادية قناة السويس: جولة مرتقبة في بلجيكا لعرض فرص الاستثمار بالمنطقة

كتب- مصطفى عيد:

قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تعتزم إجراء جولة ترويجية إلى بلجيكا لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المستهدف توطينها بالهيئة التي تشمل مجالات متنوعة أبرزها مشاريع الوقود الأخضر والصناعات المغذية له.

جاء ذلك خلال لقاء وليد جمال الدين مع فرانسوا كورنيه ديلزيوس، سفير بلجيكا لدى القاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك، بحسب بيان من هيئة المنطقة الاقتصادية اليوم الاثنين.

يأتي هذا اللقاء في ظل الجهود الترويجية للمنطقة الاقتصادية في المرحلة الحالية والتي تستهدف عددا من الوجهات من بينها القارة الأوروبية للتعريف بالفرص الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المستهدفة.

وقدم وليد جمال الدين، خلال اللقاء، عرضًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تناول أبرز المزايا التنافسية التي تملكها الهيئة خاصة الموانئ الستة على البحرين المتوسط والأحمر، موضحًا الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير موانيها، والوصول بخدماتها لمستوياتٍ عالمية.

وأشار إلى جهود توطين صناعة الوقود الأخضر التي تقوم بها بالمنطقة الاقتصادية بالتعاون مع كبار الشركاء الدوليين من مختلف أنحاء العالم لتعظيم الاستفادة من موارد المنطقة الاقتصادية، والإسهام في التحول نحو الوقود الأخضر عالمياً ليس فقط من خلال تصنيعه وإنما أيضاً من خلال تموين السفن به وتصديره إلى مختلف الأسواق العالمية.

وذكر جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية نجحت في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء تم إنتاجها بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة.

وأكد السفير البلجيكي ضرورة دعم التعاون بين موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء أنتويرب البلجيكي، مشيرا إلى تمتع المنطقة الاقتصادية بكثير من الاستثمارات الجادة وامتلاكها مستقبلا واعدا، وإمكانيات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وخلق فرص جيدة خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يكون لهذا اللقاء دور مهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين الجانبين، موجها الدعوة للمنطقة الاقتصادية للمشاركة في معرض للشركات البلجيكية تنظمه السفارة في المرحلة المقبلة.

وأجرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددا من الجولات الترويجية في الفترة الماضية بهدف الترويج للقطاعات المستهدفة بتوطين الصناعة داخل الهيئة وأبرزها المادة الفعالة للأدوية، والوقود الأخضر والصناعات المكملة له، وصناعة السيارات وغيرها.

ومن أبرز نتائج تلك الجولات اجتذاب العديد من المشروعات بالهيئة منها مشروعات في الموانئ، وأخرى في المناطق الصناعية، بحسب البيان.