سعر الذهب اليوم السبت في مصر يرتفع بقيمة 50 جنيها في تعاملات المساء

القاهرة- مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بقيمة 50 جنيها للجرام بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2500 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3214 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3750 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4286 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية للأسواق العالمية ومن بينها تداولات السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2024 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بانخفاض 10.26 دولار بنسبة 0.50% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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