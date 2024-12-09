سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم لإثنين في 5 بنوك، مقارنة بأسعار أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.26 جنيه للشراء، و 13.32 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء وللبيع.

بنك مصر: 13.33 جنيه للشراء ، و 13.32 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.28 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.40 جنيه للشراء، و 13.43 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.32 جنيه للشراء، و 13.32 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.